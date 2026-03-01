 Иран нанес ракетный удар по Израилю | 1news.az | Новости
Иран нанес ракетный удар по Израилю

First News Media16:23 - Сегодня
Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила о нескольких пострадваших при ударе иранской баллистической ракеты в Бейт-Шемеш, передает Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе систем ПВО. «В последние несколько минут Командование гражданской обороны направило предупредительную директиву непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах», — говорится в сообщении.

До этого Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила два иранских истребителя F-4 и F-5, которые готовились к взлету в аэропорту Тебриза на западе Ирана.

По информации The Times of Israel, сирены, предупреждающие о беспилотниках, слышны вблизи границы с Иорданией на юге Израиля, а в центральной и северной частях страны звучат сигналы ракетной опасности.

Израиль нанес удар по Ирану вместе с США 28 февраля. В тот же день погиб верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи. В Израиле в связи с ожиданием ответной атаки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: РБК

