Президентская администрация Ирана: Пезешкиан находится в безопасности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан здоров и находится в безопасности. Об этом сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

"Президент находится в полной безопасности и здравии", - говорится в опубликованном в X заявлении.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Государственное телевидение исламской республики сообщило, что верховный лидер Али Хаменеи погиб. Президент Ирана, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут временно руководить страной.

Источник: ТАСС