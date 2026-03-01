СМИ: Погиб глава полицейской разведки Ирана

Глава разведывательной организации иранской полиции генерал-лейтенант Голям Реза Резаян погиб при ударах США и Израиля по Ирану.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Иранские власти подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи, главнокомандующего КСИР генерала Мохаммада Пакпура, секретаря Совета по обороне Ирана адмирала Али Шамхани.