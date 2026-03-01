Аракчи: США и Израиль не должны рассчитывать на смену политического строя в Иране
США и Израиль не должны рассчитывать на смену политического строя в Иране, эта задача для них невыполнима. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
"Если их цель заключается в смене строя, то эта задача невыполнима", - подчеркнул он в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera.
По словам Аракчи, гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи не поможет противникам Ирана достичь желаемого.
Кроме того, Аракчи призвал страны Персидского залива с понимаем отнестись к действиям Ирана, так как тот вынужден защищаться.
Источник: ТАСС
854