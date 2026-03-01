Аракчи: США и Израиль не должны рассчитывать на смену политического строя в Иране

США и Израиль не должны рассчитывать на смену политического строя в Иране, эта задача для них невыполнима. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

"Если их цель заключается в смене строя, то эта задача невыполнима", - подчеркнул он в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera.

По словам Аракчи, гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи не поможет противникам Ирана достичь желаемого.

Кроме того, Аракчи призвал страны Персидского залива с понимаем отнестись к действиям Ирана, так как тот вынужден защищаться.

