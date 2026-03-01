СМИ: Родственники экс-президента ИРИ Махмуда Ахмадинежада опровергли новость о его гибели - ОБНОВЛЕНО
Родственники экс-президента Махмуда Ахмадинежада опровергли новость о его гибели, сообщает агентство Khabar-e fouri.
По его информации, близкие Ахмадинежада назвали эти слухи полностью недостоверными.
18:12
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад стал жертвой авиаудара, нанесенного США и Израилем по столице страны. Об этом сообщило иранское агентство ILNA.
По данным агентства, экс-глава правительства погиб в результате атаки на тегеранский район Нармак.
Официальные власти Ирана и представители бывшего президента пока не подтвердили эту информацию.
Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год.
