СМИ: Родственники экс-президента ИРИ Махмуда Ахмадинежада опровергли новость о его гибели - ОБНОВЛЕНО

Родственники экс-президента Махмуда Ахмадинежада опровергли новость о его гибели, сообщает агентство Khabar-e fouri.

По его информации, близкие Ахмадинежада назвали эти слухи полностью недостоверными.

18:12

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад стал жертвой авиаудара, нанесенного США и Израилем по столице страны. Об этом сообщило иранское агентство ILNA.

По данным агентства, экс-глава правительства погиб в результате атаки на тегеранский район Нармак.

Официальные власти Ирана и представители бывшего президента пока не подтвердили эту информацию.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год.