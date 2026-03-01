 СМИ: Трамп не планирует проведение крупномасштабной наземной операции в Иране | 1news.az | Новости
СМИ: Трамп не планирует проведение крупномасштабной наземной операции в Иране

First News Media18:37 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп не планирует проведение крупномасштабной наземной операции в Иране.

Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас).

Он отметил, что в основном боевые действия будут проходить на море и в воздухе. "Очевидно, что одним из рисков такой кампании является возможность того, что будет сбит самолет, и президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, без сомнения, у нас поисково-спасательные силы в регионе, готовые вылететь и эвакуировать [с иранской территории] любого сбитого летчика. Но, за исключением таких необычных обстоятельств, у президента нет планов о каких-либо крупномасштабных наземных силах в Иране", - подчеркнул Коттон.

По его словам, приоритетной целью военной операции США против Ирана на ближайшие несколько дней или недель станет уничтожение его масштабного ракетного арсенала. "Во-первых, я хочу подчеркнуть, что произойдет в ближайшие дни и, вероятно, недели. Иран действительно имеет огромный арсенал ракет, и это будет приоритетной целью этой военной кампании: уничтожить этот арсенал, который угрожает американским войскам на базах от Индийского океана до Западной Европы", - отметил Коттон.

Источник: ТАСС

