Трамп: Договариваться с Ираном станет намного проще
Удары США и Израиля, в результате которых был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, открывают перспективы для дипломатического урегулирования, считает президент США Дональд Трамп.
"Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно", - заявил Трамп в телефонном интервью CBS, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического разрешения кризиса.
Он пояснил, что это так, "потому что их сильно бьют".
Трамп выразил уверенность в достижении результатов операции, назвав субботние удары "великим днем для этой страны, великим днем для мира".
Ранее в субботу США и Израиль нанесли десятки ударов по Ирану. КСИР проинформировал об ударах по 14 базам США в регионе. Также сообщалось о неоднократных запусках ракет из Ирана по Израилю.
Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.