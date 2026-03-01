Иран временно возглавил совет из трех человек

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят страну после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Они возглавят Иран в переходный период после гибели верховного лидера», — говорится в публикации.

Агентство не уточнило, сколько времени продлится этот период и какими конкретно полномочиями будут наделены указанные лица.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость».

Ночью 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о гибели «одного из самых злых людей в истории» — Али Хаменеи.