Президент Ильхам Алиев принял Алексея Оверчука - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 марта принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной комиссии Алексея Оверчука.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи российская сторона выразила искреннюю благодарность руководству Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Исламской Республики Иран на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе.

Состоялся подробный обмен мнениями по повестке азербайджано-российских отношений.

В ходе беседы было отмечено, что в русле договоренностей лидеров Азербайджана и России, достигнутых в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании «АЗАЛ» 25 декабря 2024 года.

Акцентирован обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и транспортно-логистического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

На встрече были рассмотрены перспективы развития транспортных коммуникаций в регионе.

Подтверждено общее намерение продолжить работы по развитию Международного транспортного коридора «Север–Юг».

Обсуждались также некоторые вопросы гуманитарного характера.

Беседа прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, традиционно присущей российско-азербайджанскому межгосударственному диалогу.