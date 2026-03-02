Британская военная база на Кипре подверглась предполагаемой атаке беспилотников

База Королевских ВВС Великобритании Акротири на Кипре подверглась предполагаемой атаке иранского беспилотника в ночное время, сообщили президент острова и британское министерство обороны после того, как премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон позволит Соединенным Штатам использовать свои базы для нападения на Иран.

«Все компетентные службы республики находятся в состоянии полной оперативной готовности», — заявил президент Никос Христодулидис в своем выступлении в понедельник, добавив, что беспилотный летательный аппарат типа «Шахед» нанес незначительный ущерб, врезавшись в военные объекты ночью. «Я хочу внести ясность: наша страна никоим образом не участвует и не намерена участвовать в какой-либо военной операции», — сказал Христодулидис.

Акротири, расположенная к юго-западу от раскинувшегося прибрежного города Лимасол, является одной из двух баз, которые Великобритания сохранила в бывшей колонии после обретения независимости в 1960 году. Помимо военных объектов, здесь проживают семьи военнослужащих.

Руководство базы посоветовало жителям вблизи Акротири оставаться в укрытиях до особого распоряжения после «предполагаемого удара беспилотника», добавив, что второстепенный персонал будет рассредоточен, а другие британские объекты будут работать в обычном режиме.

Акротири, расположенная на полуострове квадратной формы на южной оконечности Кипра, в прошлом использовалась для военных операций в Ираке, Сирии и Йемене.

Атака рано утром в понедельник, ставшая первой по счету на британский военный объект, знаменует собой эскалацию конфликта, который длится уже третий день. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт атаки, заявив, что его силы имеют дело с «активной ситуацией».

«Наша защита сил в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей», — говорится в заявлении представителя министерства. Сразу не было ясно, откуда был запущен предполагаемый беспилотник «Шахед», который появился после того, как Стармер заявил, что Великобритания поможет Вашингтону в войне против Ирана. Первоначально Великобритания отказывала в доступе из опасений, что это нарушит международное право.

Два источника на условиях анонимности сообщили информационному агентству Reuters, что британские базы перехватили второй беспилотник. Однако Al Jazeera не смогла подтвердить это сообщение.

В ответ на атаку беспилотника президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок поддерживает свои государства-члены перед лицом любой угрозы.

«Хотя Республика Кипр не была целью, позвольте мне внести ясность: мы коллективно, твердо и недвусмысленно поддерживаем наши государства-члены перед лицом любой угрозы», — написала фон дер Ляйен в посте на платформе X.

Хотя базы считаются британской суверенной территорией, сам Кипр является членом Европейского Союза и в настоящее время занимает пост председателя блока.

