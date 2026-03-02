СМИ: Израиль ударил по дому врио верховного лидера Ирана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали дом врио верховного лидера Ирана Алирезы Арафи.

Об этом сообщает «9 канал» израильского телевидения.

Журналисты добавили, что судьба Алирезы Арафи неизвестна.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы многие города страны, а также ликвидирован верховный лидер государства аятоллы Али Хаменеи и некоторые члены его семьи.

До этого президент США Дональд Трамп назвал причину ликвидации верховного лидера Ирана. Американский лидер заявил, что Иран «дважды пытался его ликвидировать, однако военные США раньше добрались до Хаменеи».

Источник: Газета.ру