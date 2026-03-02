Хегсет: Не США начинали войну с Ираном, но при Трампе мы ее закончим

Соединённые Штаты не начинали войну против Ирана, однако администрация президента Дональда Трампа намерена её завершить.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции, посвящённой военной операции против Ирана.

По его словам, Вашингтон не является инициатором конфликта, однако при нынешнем президенте он будет доведён до конца.

Хегсет охарактеризовал стремление Тегерана к созданию ядерного оружия как настойчивое и неприемлемое для США. Он подчеркнул, что развитие иранской ядерной программы, атаки на международные морские маршруты, а также наращивание арсенала баллистических ракет и ударных беспилотников больше не могут рассматриваться как допустимый риск.

Министр отметил, что у Ирана была возможность заключить взвешенное соглашение с действующей администрацией Белого дома, однако, по его утверждению, Тегеран лишь затягивал переговорный процесс, чтобы выиграть время для укрепления военного потенциала и продолжения ядерной программы.

Хегсет также заявил, что Иран не получит ядерное оружие.

Кроме того, он подчеркнул, что цели совместной с Израилем операции ограничены и направлены на защиту интересов США, их граждан и союзников. По его словам, Вашингтон сам определяет условия конфликта, а текущая операция является одной из самых сложных и тщательно спланированных в истории страны.