Хегсет: Не США начинали войну с Ираном, но при Трампе мы ее закончим
Соединённые Штаты не начинали войну против Ирана, однако администрация президента Дональда Трампа намерена её завершить.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции, посвящённой военной операции против Ирана.
По его словам, Вашингтон не является инициатором конфликта, однако при нынешнем президенте он будет доведён до конца.
Хегсет охарактеризовал стремление Тегерана к созданию ядерного оружия как настойчивое и неприемлемое для США. Он подчеркнул, что развитие иранской ядерной программы, атаки на международные морские маршруты, а также наращивание арсенала баллистических ракет и ударных беспилотников больше не могут рассматриваться как допустимый риск.
Министр отметил, что у Ирана была возможность заключить взвешенное соглашение с действующей администрацией Белого дома, однако, по его утверждению, Тегеран лишь затягивал переговорный процесс, чтобы выиграть время для укрепления военного потенциала и продолжения ядерной программы.
Хегсет также заявил, что Иран не получит ядерное оружие.
Кроме того, он подчеркнул, что цели совместной с Израилем операции ограничены и направлены на защиту интересов США, их граждан и союзников. По его словам, Вашингтон сам определяет условия конфликта, а текущая операция является одной из самых сложных и тщательно спланированных в истории страны.