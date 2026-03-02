Глава Генштаба ВС США: Погибли четверо наших военнослужащих, но потери могут возрасти

Военные операции США против Ирана будут продолжены.

Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

По его словам, речь не идёт об однодневной операции.

Генерал подчеркнул, что на данный момент погибли четверо американских военнослужащих, и по мере продолжения военной операции против Ирана ожидаются новые потери.

Дэн Кейн назвал эти операции историческими: «Эта операция будет продолжаться некоторое время. К ней будут привлечены новые силы».