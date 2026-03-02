В Азербайджан из Ирана эвакуировано 370 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и иностранных государств из Ирана через азербайджанскую границу.

Как сообщает АПА, с 08:00 28 февраля до 14:00 2 марта из Ирана были эвакуированы 370 человек.

Из них 131 человек — граждане Азербайджана, 239 человек — граждане иностранных государств.

13:10

С начала военной операции США и Израиля через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 312 человек.

Как сообщает Report, с 28 февраля до 10:00 утра 2 марта государственную границу пересек 101 гражданин Азербайджана.

Кроме того, через азербайджанскую границу были эвакуированы 76 граждан Китая, 39 - России, 32 - Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Таджикистана, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.

11:33

Переход граждан Азербайджана и иностранных государств из Ирана через пограничный таможенный пункт пропуска Астара продолжается.

Как передает южное бюро Report, в эти минуты через пункт пропуска обеспечен переход 1 гражданина Франции, 7 граждан Таджикистана и 5 граждан Азербайджана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В связи с напряженной обстановкой ряд государств региона временно закрыли свое воздушное пространство.

