Оверчук поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан РФ из Ирана

Более 500 россиян зарегистрировались для выезда из Ирана в Азербайджан, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Первые группы российских граждан начали переходить азербайджано-иранскую границу вчера. К настоящему моменту порядка 50 граждан России уже находится на территории Азербайджана. Всего более 500 граждан зарегистрировались для выезда в Азербайджан», - сказал он журналистам.

Вице-премьер отметил, что первая группа из 32 россиян, выехавших из Ирана, направляется 2 марта в Москву.

«Хотелось бы выразить благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, правительству Азербайджана, Министерству иностранных дел Азербайджана за поддержку и содействие в эвакуации российских граждан с территории Исламской Республики Иран», - сказал он журналистам.

Источник: ТАСС