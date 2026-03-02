CENTCOM: возросло число погибших военных США на Ближнем Востоке

Четыре американских военнослужащих погибли в результате операции на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Четвертый военнослужащий, который был тяжело ранен во время первых атак Ирана, в конечном итоге умер от полученных ранений", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в X.

Ранее командование сообщало о трех погибших американских военных и пяти серьезно раненых в ходе военной операции США против Ирана "Эпическая ярость".

Источник: ТАСС