Баку и Москва предпримут практические шаги по решению проблем в связи с крушением самолета AZAL

Азербайджан и Россия в ближайшее время предпримут комплексные практические шаги по решению проблем, возникших в результате крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года.

Об этом шла речь на встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-премьером РФ, сопредседателем азербайджано-российской межправительственной комиссии Алексеем Оверчуком.

Напомним, что 25 декабря самолет «Embraer 190» авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау, будучи подбитым силами ПВО России над Чечней. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.