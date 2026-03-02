 Атаковано еще одно судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив | 1news.az | Новости
17:31 - Сегодня
Атаковано еще одно судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив

Еще одно судно, «пытавшееся незаконно пройти» через Ормузский пролив, атаковано Ираном, пишет иранское агентство Tasnim.

Оно приводит кадры возгорания на судне, похожем на танкер, и утверждает, что оно тонет.

1 марта Центр координации морских торговых перевозок при британских ВМС сообщил о двух судах, которые попали под обстрел у берегов Омана. Ранее секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что движение торговых судов через Ормузский пролив будет закрыто до последующего уведомления.

