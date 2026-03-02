Нарушили способность Ирана видеть атаки: Пентагон сообщил подробности подготовки к ударам

Перед ударами по Ирану США нарушили способность страны видеть и реагировать на атаки, фактически "ослепив" ее, заявил в понедельник председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

"Первыми действовали кибернетические и космические силы США, которые создали многоуровневые некинетические эффекты, нарушающие и унижающие возможность Ирана видеть, общаться и реагировать, ослепляя (противника - ред.)", - сказал он в ходе пресс-конференции.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости