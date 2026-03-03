Госдеп предписал части дипломатов в Иордании, Бахрейне и Ираке эвакуироваться

Госдепартамент из-за угрозы безопасности предписал части своих дипломатов в посольствах в Иордании, Бахрейне и Ираке, а также членам их семей покинуть эти страны. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте каждой из дипмиссий.

Директивы касаются сотрудников, не задействованных в выполнении критически важных функций дипломатических представительств.

Ранее ночью Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошло возгорание. Позднее агентство Reuters уточнило, что в результате удара никто не пострадал, поскольку в здании никого не было. Кроме того, по данным агентства, пожар в здании был небольшим, его быстро ликвидировали.

Источник: ТАСС

