В Азербайджан с территории Ирана к настоящему времени эвакуировано 615 человек - ФОТО

С 08:00 28 февраля до 10:00 3 марта из Ирана в общей сложности было эвакуировано в Азербайджан 615 человек.

Из них 157 эвакуированных являются гражданами Азербайджана. Кроме того, в безопасную зону выведены 150 граждан Китая, 127 - России, 66 - Пакистана и 52 - Таджикистана.

Также были эвакуированы 18 граждан Саудовской Аравии, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара и 3 - Бангладеш.

Среди других эвакуированных числятся 7 граждан Грузии и по 2 гражданина Филиппин, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана.

Кроме того, было эвакуировано по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.