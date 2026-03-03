В Белом доме назвали цели операции против Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала цели проводимой против Ирана операции «Эпическая Ярость».

Среди них уничтожение ракетного арсенала Ирана и ВМС страны, блокирование деятельности террористических структур режима и гарантия, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

«Предотвращение угроз со стороны этого радикального режима и его террористических лидеров... - это четкая и необходимая цель. Уничтожение террористов выгодно для Америки. 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, - уже стерты с лица земли», - сказала она.