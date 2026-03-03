Шарль Леклер и Александра Сен-Мле сыграли свадьбу в Монако - ВИДЕО

Пилот команды Scuderia Ferrari и звезда «Формулы-1» Шарль Леклер официально связал себя узами брака со своей возлюбленной - инфлюенсером Александрой Сен-Мле.

По данным европейских СМИ, свадебная церемония прошла в Монако - родном княжестве гонщика, где он традиционно проводит межсезонье и принимает участие в домашних этапах Гран-при F1.

Торжество не обошлось без эффектной отсылки к гоночной карьере жениха. Молодожёны прибыли на церемонию на легендарном Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года - одном из самых редких и желанных автомобилей в истории марки. Этот раритет регулярно фигурирует в списках самых дорогих машин мира: на аукционах его стоимость оценивается в диапазоне от 34 до 40 миллионов долларов (от 57,8 до 68 млн манатов).

«День, который мы запомним навсегда. Первая часть закончена, а вторая будет в следующем году со всеми нашими близкими», - подписал посты в Instagram Ш.Леклер.

Детали праздника знаменитая пара предпочла сохранить в приватности, но при этом опубликовала официальные фотографии и видеокадры с торжественной церемонии, ознакомится с которыми можно ниже.

