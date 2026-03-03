 Обнародовано количество обращений к Омбудсмену за прошлый год | 1news.az | Новости
Обнародовано количество обращений к Омбудсмену за прошлый год

First News Media11:57 - Сегодня
«В 2025 году в адрес Омбудсмена поступило более 42 тысяч обращений».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева во время представления ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики о защите прав человека в стране в 2025 году на заседании парламента 3 марта.

«Колл-центром "916", работающим в режиме 7/24, было принято 14 тысяч 718 звонков. В течение года Омбудсменом, его Аппаратом и региональными центрами в общей сложности было принято более 9 тысяч человек».

Она отметила, что в прошлом году Омбудсмен в рамках полномочий, определенных Конституционным законом, продолжала многогранную деятельность по защите прав и свобод человека, предотвращению нарушений прав, а также развитию правовой культуры в сотрудничестве с государственными структурами, институтами гражданского общества, субъектами СМИ и международными организациями.

