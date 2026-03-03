Омбудсмен: Программа «Великое возвращение» - восстановление фундаментальных прав соотечественников

Меры, принимаемые на новом этапе развития, который начался с освобождения азербайджанских земель от оккупации и характеризуется масштабными проектами по восстановлению и созиданию, оцениваются высоко.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса во вторник заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, представляя доклад о защите прав человека в стране в 2025 году.

Она отметила, что в рамках утвержденной соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева «I Госпрограммы по Великому возвращению» принимаются последовательные меры по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, реализации современных инфраструктурных проектов, восстановлению экономической деятельности и обеспечению доступности социальных услуг.

Было подчеркнуто, что этот процесс создал условия для безопасного и достойного возвращения граждан, которые более 30 лет находились в изгнании, и для восстановления их нарушенных фундаментальных прав.

Сабина Алиева добавила, что по инициативе и под прямым руководством первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой на освобожденных территориях продолжаются комплексные работы по восстановлению и реконструкции разрушенных исторических, культурных и религиозных памятников.

Гафар Агаев