Посол Сербии в Иране и сотрудники посольства эвакуированы через Азербайджан - ФОТО

Процесс эвакуации на государственном погранично-пропускном пункте «Астара» продолжается бесперебойно.

Лицам, пересекающим границу, обеспечивается оперативный и безопасный въезд на территорию страны. Для эвакуируемых созданы необходимые организационно-гуманитарные условия.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, ночью через территорию Азербайджана также были эвакуированы посол Республики Сербия в Исламской Республике Иран и сотрудники посольства.

В связи с текущей ситуацией представители посольства обратились к азербайджанскому государству с просьбой об эвакуации. Учитывая существующие дружественные отношения между двумя странами, азербайджанская сторона положительно отреагировала на обращение. Ночью посол Дамир Ковачевич, сотрудники посольства и члены их семей въехали на территорию Азербайджана через государственный погранично-пропускной пункт «Астара».

Позже они были отправлены в свою страну.