В Товузе ученики вынуждены заниматься в полуразрушенных классах - ВИДЕО
В сельской школе Товузского района царят плачевные условия.
В полной средней общеобразовательной школе имени Акифа Садыгова села Ибрагимгаджилы Товузского района сложилась критическая ситуация.
На кадрах видно, что стены классных комнат обветшали, штукатурка осыпается, а слой краски полностью пришел в негодность. Полы находятся в неудовлетворительном состоянии, а парты - старые и изношенные. Ученики вынуждены заниматься в таких условиях.
В ответ на запрос 1news.az в Газах-Товузском региональном управлении образования заявили, что укрепление материально-технической базы учебных заведений, обеспечение их современным оборудованием, строительство новых зданий и капитальный ремонт существующих являются приоритетными задачами ведомства.
В заявлении отмечается, что за последние два года в 103 школах, находящихся в ведении управления, был проведен текущий ремонт, а в двух школах - капитальный:
«Кроме того, три здания школ были полностью снесены и отстроены заново».
Также в управлении сообщили, что осведомлены о текущем состоянии школы в селе Ибрагимгаджилы:
«Вышеупомянутое учебное заведение включено в список школ, в которых предусмотрено проведение текущего ремонта в 2026 году».