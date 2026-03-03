В Товузе ученики вынуждены заниматься в полуразрушенных классах - ВИДЕО

В сельской школе Товузского района царят плачевные условия.

В полной средней общеобразовательной школе имени Акифа Садыгова села Ибрагимгаджилы Товузского района сложилась критическая ситуация.

На кадрах видно, что стены классных комнат обветшали, штукатурка осыпается, а слой краски полностью пришел в негодность. Полы находятся в неудовлетворительном состоянии, а парты - старые и изношенные. Ученики вынуждены заниматься в таких условиях.

В ответ на запрос 1news.az в Газах-Товузском региональном управлении образования заявили, что укрепление материально-технической базы учебных заведений, обеспечение их современным оборудованием, строительство новых зданий и капитальный ремонт существующих являются приоритетными задачами ведомства.

В заявлении отмечается, что за последние два года в 103 школах, находящихся в ведении управления, был проведен текущий ремонт, а в двух школах - капитальный:

«Кроме того, три здания школ были полностью снесены и отстроены заново».

Также в управлении сообщили, что осведомлены о текущем состоянии школы в селе Ибрагимгаджилы:

«Вышеупомянутое учебное заведение включено в список школ, в которых предусмотрено проведение текущего ремонта в 2026 году».