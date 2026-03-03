Воздушное пространство Ирана будет закрыто еще четверо суток

Воздушное пространство Ирана может оставаться закрытым еще четверо суток - до первой половины дня 7 марта.

Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Согласно последним данным, воздушное пространство страны закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени 7 марта, - сказал собеседник агентства. Ранее режим запрета полетов в воздушном пространстве Ирана устанавливался до 3 марта.

В настоящее время из-за событий на Ближнем Востоке также закрыто для полетов небо Ирака, Кувейта, Бахрейна, Катара и Сирии, частично закрыто воздушное пространство ОАЭ, периодически закрывается воздушное пространство Израиля, в вечерние и ночные часы не осуществляются полеты над Иорданией.

Источник: ТАСС