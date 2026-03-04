Совет экспертов Ирана определился с кандидатурами на пост верховного лидера

Член Совета экспертов Ирана Ахмад Хатами заявил, что совет уже определился с возможными кандидатурами на пост верховного лидера исламской республики.

«Кандидаты на пост верховного лидера определены. В данный момент руководящий совет управляет страной, и, даст бог, в ближайшее время будет определен новый лидер революции», - приводит его слова агентство Fars.

Совет экспертов - консультативный орган, который отвечает за выборы верховного лидера Ирана. Состоит из 88 богословов-правоведов, избираемых на восьмилетний срок. Статья 111 Конституции Ирана гласит, что «в случае смерти, отставки или смещения с поста верховного лидера эксперты обязаны как можно быстрее назначить и представить нового лидера».