NYT: республиканцы США готовы отозвать поддержку операции в Иране, если она затянется

Некоторые республиканцы в Конгрессе США дали понять, что откажутся от поддержки операции в Иране, если боевые действия затянутся.

Об этом пишет газета The New York Times.

3 марта чиновники нынешней администрации провели закрытый брифинг для членов Сената и Палаты представителей. Республиканцы в основном поддержали операцию, но некоторые дали понять, что изменят позицию в случае расширения масштабов конфликта. "Если все затянется, то у меня появится больше причин для беспокойства", - заявила член Палаты представителей Нэнси Мейс (республиканка от штата Южная Каролина). Она также указала, что не хотела бы участия американских военных в наземной операции, но, по ее мнению, сейчас об этом речь не идет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует обращаться к законодателям за официальными полномочиями на ведение войны. Несмотря на то, что Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса и в подавляющем большинстве поддерживает действия администрации, американский лидер не высказал заинтересованности в получении формального одобрения военных действий.

Источник: ТАСС