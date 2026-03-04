«Ночью здесь не видно ни одного огонька - это удивительный опыт» - польская спортсменка о Шахдаге

Польская спортсменка по ски-альпинизму Анна Маерчик поделилась впечатлениями от участия в чемпионате Европы и этапе Кубка мира по ски-альпинизму, проходящих в Азербайджане.

Как передает 1news.az, спортсменка отметила особую атмосферу горного курорта Шахдаг и близость к природе.

«Здесь всё немного иначе, чем в Европе или в моей стране. Поблизости нет городов, поэтому находиться в горах, в окружении природы — это невероятно», — сказала она.

«Ночью здесь не видно ни одного огонька, вокруг только горы и тишина. Это действительно чудесно. Мне очень нравится этот опыт, спасибо, огромное спасибо», — добавила спортсменка.