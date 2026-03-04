В Баку пройдет очередной Международный фестиваль ковра

1–3 мая 2026 года в Баку состоится очередной Международный фестиваль ковра.

Основная цель фестиваля - представить азербайджанское ковроткачество на мировой арене, продемонстрировать его богатое наследие и перспективы дальнейшего развития, а также перенять опыт и навыки ковроткачей со всего мира, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ОАО «Азерхалча».

Фестиваль проводится при организационном содействии ОАО «Азерхалча» и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», а также при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO.

Фестиваль откроется 1 мая Международным ковровым форумом в Бакинском бизнес-центре, главной темой которого станет «Ковровая индустрия: ценности, дизайн и конкурентоспособность». Форум объединит ведущих международных экспертов, дизайнеров, производителей, исследователей, экспортеров и представителей креативного сектора ковровой индустрии.

2–3 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичеришехер.

Древние караван-сараи, площади и исторические дома станут площадками для ковровых выставок, мастер-классов и музыкальных мероприятий. Представители разных стран мира покажут свои традиции ковроткачества в национальных павильонах, которые будут установлены на площади Гоша Гала. Кроме того, в галереях, расположенных в Ичеришехер, пройдут выставки нескольких известных местных и иностранных художников.

Отметим, что Фестиваль ковра, посвящённый профессиональному празднику азербайджанских ковроткачей - «Дню ковроткача», в этом году совпадает также с 10-летним юбилеем ОАО «Азерхалча».

В дни фестиваля будут организованы эксклюзивные выставки, мастер-классы, концертные программы и специальные просветительские активности для детей.

Все желающие принять участие в трёхдневном празднике ковра могут получить подробную информацию о фестивале на сайте bakucarpetfest.az, также в Instagram. По дополнительным вопросам можно обратиться по электронной почте [email protected].

«Приглашаем всех 1–3 мая посетить Международный фестиваль ковра в Баку и вместе сохранить и популяризировать богатые традиции коврового искусства во всем мире», - отмечают в ОАО «Азерхалча».