Кобахидзе: Грузии важен мир между Арменией и Азербайджаном
Для Грузии важна нормализация армяно-азербайджанских отношений, и она сделает все для того, чтобы способствовать дальнейшему миру в регионе.
Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, обращаясь к армянскому коллеге на открытии 15-го заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
По его словам, заседание комиссии – важная площадка для обмена опытом и создания предпосылок для углубления сотрудничества.
Касаясь двусторонних отношений, Кобахидзе отметил, что в их основе лежит стратегическое партнерство Еревана и Тбилиси.
Текущий уровень сотрудничества позволит добиться значительных успехов в будущем, добавил он.
Источник: Sputnik Армения
