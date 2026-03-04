 Кобахидзе: Грузии важен мир между Арменией и Азербайджаном | 1news.az | Новости
Кобахидзе: Грузии важен мир между Арменией и Азербайджаном

First News Media13:17 - Сегодня
Кобахидзе: Грузии важен мир между Арменией и Азербайджаном

Для Грузии важна нормализация армяно-азербайджанских отношений, и она сделает все для того, чтобы способствовать дальнейшему миру в регионе.

Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, обращаясь к армянскому коллеге на открытии 15-го заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, заседание комиссии – важная площадка для обмена опытом и создания предпосылок для углубления сотрудничества.

Касаясь двусторонних отношений, Кобахидзе отметил, что в их основе лежит стратегическое партнерство Еревана и Тбилиси.

Текущий уровень сотрудничества позволит добиться значительных успехов в будущем, добавил он.

Источник: Sputnik Армения

