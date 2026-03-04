По «Игре престолов» снимут первый полнометражный фильм
Warner Bros. работает над полнометражным фильмом во вселенной «Игры престолов», сценарий к которому пишет Бо Уиллимон, известный по проектам «Андор» и «Карточный домик».
Сюжет фильма развернется примерно за 300 лет до событий оригинального сериала HBO, поэтому любимые персонажи шоу и спин-оффов в нём не появятся, сообщает 1news.az со ссылкой на People.
Известно, что в центре истории - завоевания короля Эйгона I Таргариена, кастинг и режиссёр пока не объявлены.
Напомним, что ранее HBO обсуждала возможность фильмов по «Игре престолов» ещё с 2013 года. Сейчас во вселенной продолжаются другие проекты: «Дом дракона» вернётся третьим сезоном в июне, а «Рыцарь Семи королевств» завершил первый сезон.
Между тем, Джордж Р. Р. Мартин продолжает работу над шестой книгой серии «Песнь льда и огня», автор завершил около 1 100 страниц, но точной даты публикации пока не объявил.
