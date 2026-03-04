В Азербайджане активизировались мошенники, рассылающие фейковые SMS о штрафах

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось к гражданам.

Как сообщили 1news.az в управлении, в обращении говорится, что в последнее время в социальных сетях распространяются рекламные объявления и сообщения, в которых гражданам присылают уведомления о наличии задолженности по административным штрафам за транспортные средства и перенаправляют их на поддельные интернет-страницы: «Одной из таких страниц является адрес asanpayex.cc/az».

Главное управление Государственной дорожной полиции уведомляет граждан, что указанная интернет-страница не имеет никакого отношения к государственным структурам и официальным платежным системам.

Граждан просят не доверять подобным фальшивым страницам, а также не делиться своими личными данными и данными банковских карт на таких платформах.

«Еще раз напоминаем, что проверка информации об административных штрафах и осуществление платежей должны проводиться исключительно через официальные государственные платформы», - подчеркивается в обращении.