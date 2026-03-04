Иранские пилоты и члены экипажа возвратились из Казахстана в Иран - ФОТО

Иранские пилоты, члены экипажа и стюардессы одной из иранских авиакомпаний, возвращавшиеся из Казахстана, пересекли границу через государственный погранично-пропускной пункт «Астара».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в целом было разрешено пересечь границу 14 гражданам Ирана.

Они вернулись в свою страну по суше — через территорию Азербайджана — после совершения иностранного рейса в связи с событиями в Иране и закрытием воздушного пространства.