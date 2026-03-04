Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан эвакуировал спецрейсом из Джидды своих граждан, чьи вылеты были отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке.

4 марта в связи с ситуацией, сложившейся на Ближнем Востоке, азербайджанской стороной осуществляется безопасная эвакуация из города Джидда (Саудовская Аравия) в Баку граждан страны, чьи рейсы были отменены.

В ближайшие часы ожидается посадка самолета Boeing 787 Dreamliner, принадлежащего AZAL, в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Посредством эвакуационного рейса обеспечивается возвращение в страну в общей сложности 209 граждан.

В настоящее время AZAL, как национальный авиаперевозчик страны, осуществляет выполнение рейсов в безопасном и плановом порядке в соответствии с процедурами, установленными соответствующими структурами.

Отметим, что в последующие дни планируются эвакуационные рейсы в Баку из других направлений Ближнего Востока.