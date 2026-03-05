 Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак» | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак»

Сегодня
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что откликнулся на просьбу Ирана помочь вывезти иранских дипломатов из Ливана, а в ответ на это великодушие Тегеран атаковал Нахчыван дронами.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета безопасности в четверг.

«Должен также сообщить: сегодня утром мне доложили, что заместитель министра иностранных дел Ирана звонит в Баку и просит, чтобы Азербайджан помог в эвакуации сотрудников посольства Ирана, оставшихся в Ливане. Потому что у них нет возможности. Мне доложили об этом. Я немедленно дал указание: помогите, отправьте самолет. Они даже сказали, что готовы заплатить за это. Я сказал, что не нужно, - если мы не поможем в трудный день, то когда же? И в ответ на всё это - подло, коварно, не по-мужски ударить по Нахчывану?!» - сказал Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что «это пятно никогда не сотрется с их уродливого и безобразного облика».

«Поэтому по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры. Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все другие силы специального назначения приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции. Пока это всё», - сказал глава государства, добавив, что азербайджанский народ будет информироваться о ходе процессов.

«Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак», - заключил Президент.

