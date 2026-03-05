Возбуждено уголовное дело по факту атаки иранских дронов в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО

По факту совершения 5 марта с территории Исламской Республики Иран атаки на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана с применением двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных дистанционно управляемыми взрывными боеголовками, возбуждено уголовное дело и ведется предварительное следствие.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики.

Уголовное дело возбуждено по статьям 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм) и 270-1.3 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности) Уголовного кодекса АР.

16:00

Возбуждено уголовное дело по факту атаки иранских дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что с территории Исламской Республики Иран с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных дистанционно управляемыми взрывными боеголовками, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В ходе первичных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала Международного аэропорта Нахчывана, а другой - вблизи учебного заведения, расположенного в селе Шекер-абад Бабекского района.

В результате инцидента был нанесен значительный ущерб административному зданию и деятельности Международного аэропорта Нахчывана. В связи с преднамеренным и незаконным нарушением работы аэропортовых служб, гражданский самолет, выполнявший рейс №264 по маршруту Нахчыван-Баку, в целях безопасности был вынужден вернуться в Баку, находясь в воздухе.

Кроме того, в результате инцидента различные телесные повреждения получили четверо гражданских лиц:

Сотрудники аэропорта Нахчывана:

Велиева Рейхана Сабир гызы (1986 г.р.);

Зульфугарлы Зульфугар Мамед оглу (1996 г.р.);

Аскеров Мехди Мятляб оглу (1996 г.р.).

Пассажир, ожидавший посадки:

Джафаров Асад Видади оглу (1998 г.р.).

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их лечение под наблюдением врачей продолжается.

По факту генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с представителями соответствующих государственных органов провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства, взяли показания у потерпевших и свидетелей. Назначены необходимые экспертизы, проводятся многочисленные следственные действия.

Параллельно проводится техническое исследование происхождения БПЛА и маршрута их управления.

В рамках предварительного следствия все обстоятельства этой атаки на территорию Азербайджана, совершенной в нарушение норм и принципов международного права, будут расследованы объективно и всесторонне. Будут приняты все необходимые меры для привлечения виновных лиц к ответственности в порядке, предусмотренном законом.

Генеральная прокуратура подчеркивает, что выбор в качестве мишеней гражданского населения и объектов стратегической инфраструктуры является грубым нарушением основных принципов международного гуманитарного права.

Необходимые следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Читайте по теме:

Нахчыванский международный аэропорт подвергся ударам беспилотников - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена и диагнозы раненых при атаке беспилотников на аэропорт Нахчывана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО