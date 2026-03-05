Зеленский пообещал дать ВСУ адрес «человека» в Евросоюзе, который блокирует помощь Украине

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — заявил Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

Украинские СМИ предполагают, что речь идет о венгерском премьер-министре Викторе Орбане.