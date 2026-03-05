Зеленский заявил, что США запросили помощь в защите от иранских «Шахедов»

Соединенные Штаты попросили руководство Украины обеспечить помощь в противодействие иранским беспилотникам «Шахед» (Shahed 136) на Ближнем Востоке, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он пообещал отправить в регион специалистов по противодействию атакам дронов.

«Мы получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от «шахедов» в регионе Ближнего Востока», — написал президент Украины.

Зеленский добавил, что поручил «предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать требуемый уровень безопасности».