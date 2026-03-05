Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если их обидят мужчины - ВИДЕО

Президент Беларуси на встрече с женщинами в преддверии 8 марта заявил, что каждая, кого обидит "мужик", может писать ему в TikTok, сообщает Telegram-канал пресс-службы Лукашенко.

"Если хоть один мужик вас обидит, найдите возможность - у нас ведь TikTok есть, каждое утро читаю, иногда до смешного доходит, - но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую", - заявил он.