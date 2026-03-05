Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на Нахчыван.

На ифтаре с участием ремесленников и предпринимателей в Анкаре, он рассказал о телефонном разговоре с главой азербайджанского государства.

«В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я выразил сожаление и осудил атаку на Нахчыванскую Автономную Республику», - сказал Президент Турции.

Глава государства напомнил также о сбитии накануне иранской ракеты у южныx границ Турции. «Мы привлекли внимание иранской стороны к ценности дружбы с Турцией и призвали к недопущению ошибок, которые нанесли бы ущерб добрососедским отношениям», - отметил он.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжает прилагать дипломатические усилия для того, чтобы кровопролитие в регионе прекратилось, а эскалация не приняла необратимый xарактер. «Уверен, что Турция выйдет с успеxом и из этой полосы региональной турбулентности», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.