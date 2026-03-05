Обеспечен безопасный переход болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Осуществлена эвакуация болгарских дипломатов из Ирана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 10 сотрудников дипломатического представительства Болгарии в Иране пересекли границу и через государственный погранично-пропускной пункт «Астара» безопасно вошли на территорию Азербайджана.

Процесс эвакуации был осуществлен с проведением проверки соответствующих документов, регистрации и других процедур. На ППП были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного перехода.

После регистрационных процедур они были благополучно отправлены в пункты назначения.