Кубок Азербайджана: «Сабах» одержал победу в серии пенальти и вышел в полуфинал

В Габале состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу, где встречались «Габала» и «Сабах».

Игра прошла на городском стадионе Габалы.

Счёт был открыт на 31-й минуте: Тимотеуш Пухач вывел гостей вперёд, и на этом команды ушли на перерыв. В начале второго тайма «Габала» осталась в меньшинстве после красной карточки Адриэля Ба Луа. На 62-й минуте Пухач оформил дубль, увеличив преимущество «Сабаха» до 2:0.

Тем не менее хозяева сумели отыграться, несмотря на численный недостаток. На 88-й минуте Исмаэль Акинаде сократил разрыв, а через две минуты «Габала» сравняла счёт — 2:2.

В дополнительное время команды обменялись голами: на мяч форварда гостей Микелса (104-я минута) ответил точным ударом игрок «Габалы» Рашидов (115-я минута).

В серии пенальти победу праздновал «Сабах» — 4:2.

Таким образом, в полуфинале масазырская команда встретится с «Карабахом».