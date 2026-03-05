 ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

First News Media22:45 - Сегодня
ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

Нанесение Ираном ударов по Нахчыванской Автономной Республике является явным нарушением суверенитета Азербайджана.

Об этом в ответ на соответствующий вопрос Report сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он выразил обеспокоенность генсека организации данным ударом: "Мы очень обеспокоены и серьезно встревожены атакой беспилотников по территории Азербайджана. Это является явным нарушением суверенитета Азербайджана", - заявил он.

С. Дюжаррик призвал Иран соблюдать международное право и уставы ООН.

Поделиться:
221

Актуально

Xроника

Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую со стороны Ирана на ...

Политика

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Xроника

Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

Франция заявила о полной солидарности с Азербайджаном в связи с атакой Ирана на ...

Политика

Бишкек выразил солидарность с Баку

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два международных рейса в качестве запасного аэродрома

Глава МИД Ирана позвонил министру иностранных дел Азербайджана

Cамолеты AZAL вернулись в Баку из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Нахчыванский международный аэропорт подвергся ударам беспилотников - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Бишкек выразил солидарность с Баку

Сегодня, 23:22

Иран заявил о готовности к возможной наземной операции США

Сегодня, 23:18

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

Сегодня, 23:15

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

Сегодня, 23:03

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

Сегодня, 23:00

Зеленский заявил, что США запросили помощь в защите от иранских «Шахедов»

Сегодня, 22:50

ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

Сегодня, 22:45

Зеленский пообещал дать ВСУ адрес «человека» в Евросоюзе, который блокирует помощь Украине

Сегодня, 22:40

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Сегодня, 22:30

Обеспечен безопасный переход болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 22:25

Арагчи: РФ и КНР оказывают поддержку Ирану

Сегодня, 22:16

Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если их обидят мужчины - ВИДЕО

Сегодня, 22:14

Кубок Азербайджана: «Сабах» одержал победу в серии пенальти и вышел в полуфинал

Сегодня, 22:00

Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую со стороны Ирана на Нахчыван

Сегодня, 21:40

Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр - ФОТО

Сегодня, 21:32

Бакинское представительство ООН прокомментировало атаки дронов в Нахчыване

Сегодня, 21:30

Министр обороны Грузии позвонил министру обороны Азербайджана

Сегодня, 21:25

Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 21:20

Германия решительно осуждает атаки иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 21:10

Посольство Нидерландов осудило атаку на Нахчыван

Сегодня, 21:07
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50