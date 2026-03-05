ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана
Нанесение Ираном ударов по Нахчыванской Автономной Республике является явным нарушением суверенитета Азербайджана.
Об этом в ответ на соответствующий вопрос Report сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он выразил обеспокоенность генсека организации данным ударом: "Мы очень обеспокоены и серьезно встревожены атакой беспилотников по территории Азербайджана. Это является явным нарушением суверенитета Азербайджана", - заявил он.
С. Дюжаррик призвал Иран соблюдать международное право и уставы ООН.
