ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

Нанесение Ираном ударов по Нахчыванской Автономной Республике является явным нарушением суверенитета Азербайджана.

Об этом в ответ на соответствующий вопрос Report сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он выразил обеспокоенность генсека организации данным ударом: "Мы очень обеспокоены и серьезно встревожены атакой беспилотников по территории Азербайджана. Это является явным нарушением суверенитета Азербайджана", - заявил он.

С. Дюжаррик призвал Иран соблюдать международное право и уставы ООН.