Известное издание New York Post пишет о превращении Центра Гейдара Алиева в международный центр искусства, сообщает в четверг Trend.

"Посетителям этого архитектурного символа Баку и необычного здания, послание ясно: это город, который следует серьезно воспринимать как международный культурный центр. Баку может гордиться тем, что является конкурентоспособным центром культуры международного уровня", - говорится в материале издания.

В этом контексте New York Post особо выделяет недавние международные художественные проекты, представленные в Центре Гейдара Алиева: выставки американского гиперреалистичного скульптора Кэрол Фермен, известных британских и австралийских скульпторов Джилли и Марка Шатнеров, а также колумбийского художника-скульптора Фернандо Ботеро, создающего гигантские изображения людей, животных и различных фигур.

"Примечательно, что первым масштабным художественным проектом в Центре стала выставка Энди Уорхола "Жизнь, смерть и красота" в 2013 году. Баку является культурным мостом между Европой и Азией. Международные кураторы, художники и деятели искусства включают Баку в свои художественные маршруты. В центре всех этих тринсформаций стоит масштабный архитектурный проект - Центр Гейдара Алиева, который играет более важную роль, чем просто здание", - отмечается в статье New York Post.