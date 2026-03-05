МИД Ирана: на борту затопленного IRIS Dena находились не менее 130 моряков

Иран заставит США пожалеть о том, что американскими ВМС в международных водах был потоплен иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 130 моряков.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"США совершили зверство в море, в 2 000 миль от берегов Ирана. Помяните мои слова: США еще долго будут горько сожалеть о созданном ими прецеденте", - написал он в X. По его словам, на борту фрегата находилось около 130 моряков.

Источник: ТАСС