Рютте: НАТО готово к активации «красной кнопки»

В то время как в Пентагоне, избегают прямых формулировок, риторика Брюсселя становится всё более жёсткой.

Отвечая на вопрос о том, как альянс может отреагировать на возможные инциденты с участием Ирана, Рютте дал понять, что соответствующие сценарии уже детально проработаны.

Как сообщает, телеканал Newsmax, Рютте в интервью заявил, что альянс готов к гипотетическому задействованию механизма коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов блока рассматривается как нападение на всех.

«Мы к этому подготовились. То, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — заявил Рютте.

Заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента с иранской баллистической ракетой, которая была перехвачена средствами ПВО альянса над территорией Турция. Обломки ракеты упали в провинции Хатай, что вызвало жёсткую реакцию Анкары и экстренные консультации с союзниками.

Вместе с тем официальный Вашингтон, в лице главы Пентагона Пит Хегсет, поспешил заявить, что данный инцидент не является основанием для активации пятой статьи альянса. Однако риторика генсека НАТО, по мнению наблюдателей, ориентирована на возможное развитие ситуации.

Рютте также дал понять, что если удары по иранской инфраструктуре, которые наносят США и Израиль, приведут к дальнейшей эскалации и прямым атакам на государства-члены альянса, НАТО может вмешаться.

При этом генсек подчеркнул, что сам альянс напрямую не участвует в боевых действиях против Исламской Республики. В то же время союзники оказывают Вашингтону значительную поддержку. По словам Рютте, операция по уничтожению ядерного и ракетного потенциала Ирана требует от стран НАТО «положительно реагировать на базовые запросы США», включая использование ключевых ресурсов, размещённых в Европе.

Эксперты отмечают, что речь идёт о тонком балансе: формально альянс не является стороной конфликта, однако фактически обеспечивает логистическую и разведывательную поддержку, сохраняя готовность к возможному прямому столкновению.

Ранее Марк Рютте заявлял, что НАТО намерено сохранить стратегическое преимущество над Россия в ближайшие годы. Кроме того, в альянсе ранее жёстко прокомментировали совместные учения с участием ВСУ в Эстония.