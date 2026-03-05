Американцы считают, что политика Трампа в Иране повысила риски для США

Больше половины американских избирателей полагают, что действия президента Дональда Трампа в отношении Ирана не сделали США безопаснее, показал опрос Fox News, проведенный с 28 февраля по 2 марта среди 1004 зарегистрированных избирателей.

Погрешность выборки составила плюс-минус 3 процентных пункта.

51% респондентов заявили, что отношения президента с Ираном увеличили риски для США, 29% считают, что эти отношения повысили безопасность США, а 19% процентов сказали, что они не привели к каким-либо изменениям.

Еще 1% опрошенных заявили, что не уверены во влиянии политики Трампа в отношении Тегерана на безопасность Америки.

На вопрос, считают ли они, что "Иран представляет реальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов", 61% опрошенных ответили утвердительно, 38% - отрицательно.

Источник: INTERFAX.RU